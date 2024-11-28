Российским журналистам не продлили ВНЖ Германии

РИА «Новости»: берлинские власти отказали в ВНЖ российским журналистам

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Берлинские власти приняли решение отказать в продлении вида на жительство нескольким сотрудникам российских СМИ, включая россиянина, которого связывают с медиагруппой «Россия сегодня». Эту информацию РИА «Новости» сообщил представитель Департамента внутренних дел Берлина, его имени агентство не приводило.

Одним из первых уведомление о непродлении разрешения на проживание получил аккредитованный корреспондент агентства Ruptly, гражданин Бразилии. Это произошло еще в феврале, и решение уже прошло рассмотрение в первой судебной инстанции, а сейчас дело направлено в высший административный суд.

Еще один отказ затронул семейную пару, где муж занимает должность главы немецкого представительства агентства «Россия сегодня». Официальное разбирательство по этому делу все еще продолжается и окончательного решения власти не выносили.

Пресс-служба «России Сегодня» при этом уверила агентство, что медиагруппа сейчас вообще не имеет никаких сотрудников на территории ФРГ.

Отдельно немецкое ведомство упомянуло корреспондента и оператора Первого канала, которым было отказано в продлении ВНЖ 22 ноября 2024 года.

Первый канал в среду, 27 октября, сообщил, что его сотрудникам, работающим в Германии, немецкие власти приказали покинуть страну. Речь идет о полном закрытии немецкого отделения Первого канала.

Федеральное правительство Германии утверждало, что таких предписаний сотрудникам Первого канала не выдвигало. Представитель МИД ФРГ допускал, что речь могла идти о претензиях к журналистам со стороны миграционного контроля на уровне только берлинских властей.

Россия в ответ на действия немецкой стороны выслала двух журналистов медиагруппы ARD. Им предписали покинуть страну.

Ранее российских журналистов призывали выслать из США. Эту идею жестко раскритиковал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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