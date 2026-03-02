Российским туристам после отмены рейса из Дубая дали по три финика на обед

Дубайский аэропорт не смог обеспечить водой и питанием всех пассажиров, рейсы которых отменили из-за атаки Ирана. Об этом РИА «Новости» заявила российская туристка Гулия.

Она отметила, что после взрывов и закрытия воздушного пространства ее рейс в Тбилиси отменили.

«В аэропорту было много туристов с разных отмененных из-за взрывов рейсов, обещали еду и воду на время ожидания», — подчеркнула девушка.

Россиянка уточнила, что за питанием выстроилась огромная очередь.

«В итоге нам дали три финика, а воду мы так и не получили», — объяснила она.

По ее словам, многие пассажиры узнали об отменах рейса уже в самолете. Один лайнер успел взлететь, но его развернули.

Ранее Минтранс подтвердил, что из-за военной операции США и Израиля против Ирана российские авиакомпании отменили 38 рейсов, а иностранные — 71. На маршруты из ОАЭ и обратно пришлось порядка 86% всех отмен. Российские перевозчики оформили возврат почти восьми тысяч билетов.