Российским инвесторам предложили разработать ресурсы Папуа — Новой Гвинеи

Глава Министерства нефти и энергетики Папуа — Новой Гвинеи Джимми Маладина обратился к российским компаниям с предложением инвестировать в энергетическую отрасль страны. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам министра, Россия обладает большим опытом в энергетике и одними из крупнейших запасов ресурсов в мире. Он подчеркнул, что интерес и участие российских специалистов и компаний очень важны для его страны. Маладина заявил, что Папуа — Новая Гвинея будет рада сотрудничеству с любым инвестором из России, готовым изучать возможности для разработки ресурсов и заключать партнерские соглашения.
Одним из ключевых событий деловой программы Петербургского международного экономического форума — 2025 станет бизнес-диалог «Россия — США». Мероприятие посвятят поиску новых возможностей для сотрудничества в условиях геополитической турбулентности.
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