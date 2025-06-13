Российским инвесторам предложили разработать ресурсы Папуа — Новой Гвинеи

Глава Министерства нефти и энергетики Папуа — Новой Гвинеи Джимми Маладина обратился к российским компаниям с предложением инвестировать в энергетическую отрасль страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам министра, Россия обладает большим опытом в энергетике и одними из крупнейших запасов ресурсов в мире. Он подчеркнул, что интерес и участие российских специалистов и компаний очень важны для его страны. Маладина заявил, что Папуа — Новая Гвинея будет рада сотрудничеству с любым инвестором из России, готовым изучать возможности для разработки ресурсов и заключать партнерские соглашения.

Одним из ключевых событий деловой программы Петербургского международного экономического форума — 2025 станет бизнес-диалог «Россия — США». Мероприятие посвятят поиску новых возможностей для сотрудничества в условиях геополитической турбулентности.