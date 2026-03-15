Российский турист рассказал, как потерял более 400 тысяч рублей в Дубае

Турист из России Александр из-за отмены рейса в Дубае потерял свыше 400 тысяч рублей, которые пришлось потратить на питание и проживание. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

По его словам, после отмены рейса авиакомпания оплатила гостиницу групповым туристам, а остальным пришлось расселяться за свой счет.

«Причем за свои деньги пришлось пробиваться с боем, отстояли огромную очередь на заселение. Полный пансион, номер был хороший, но и стоило прилично. Не предполагали, что настолько застрянем. В итоге вышло 10 дней», — отметил мужчина.

Несколько дней назад, 12 марта, иранский дрон атаковал в Дубае элитную жилую высотку Address Creek Harbour. По официальным данным, обошлось без пострадавших, пожар оперативно потушили. Рядом с высоткой находится элитный пятизвездочный отель Address Hotels. На фоне воздушных атак в регионе действует ограничение на прием и отправку рейсов.