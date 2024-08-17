Российский турист попытался изнасиловать корову в Таиланде

DM: турист из России под марихуаной попытался изнасиловать корову в Таиланде

В Таиланде полиция спасла голого российского туриста, который под воздействием марихуаны пытался изнасиловать корову, но пострадал от рогов животного. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Акт зоофилии чуть не произошел в поле возле города Сураттхани на юге страны. По информации издания, 26-летний россиянин разделся и сначала подошел к быку, но потом обратил внимание на корову, привязанную к деревянному забору в поле.

«Предположительно, отдыхающий попытался взобраться на корову, но она отреагировала жестоко — прижала его к земле и забодала», — говорится в материале.

Местные жители вызвали полицию. На место происшествия также прибыла бригада скорой помощи.

Россиянина доставили в больницу, но врачи отказались его осматривать из-за агрессивного поведения. Медики также предположили, что турист из РФ хотел изнасиловать животное.

Полицейские осмотрели автомобиль россиянина и нашли в нем марихуану. Они предположили, что он употребил вещество до происшествия в поле.

Ранее российские туристы заплатили по восемь тысяч рублей, чтобы отдохнуть в гробу под пение тайских монахов.