Российские туристы отдохнули в гробах в Таиланде

Mash: россияне заплатили по 8 тысяч, чтобы полежать в гробах в Таиланде

Teera Noisakran
Фото: Teera Noisakran/Global Look Press

Туристы из России в Таиланде готовы платить сумму, эквивалентную восьми тысячам рублей, за то, чтобы поспать в гробу под пение монахов. Называется этот ритуал «похороны неудач», сообщил Mash.

Процесс выглядит следующим образом: людям связывают руки и кладут в гроб, затем монахи читают молитвы, проводят необходимые обряды, читают благословение.

Все это должно помочь человеку очиститься и многое переосмыслить, уверяют монахи.

По словам путешественников из России, во время таких «похорон» можно неплохо отдохнуть, потому что лежать надо восемь часов, отметил канал.

Авторы сообщения в шутку предположили, что это может быть неплохим способом борьбы с похмельем для туристов, которые перебарщивают с алкоголем в отпуске.

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