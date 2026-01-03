Российский турист погиб в Таиланде при восхождении к храму Тхам Та Пан

На юге Таиланда во время восхождения к расположенному в гористой местности храму Тхам Та Пан в провинции Пхангнга погиб турист из России. Об этом ТАСС сообщили представители местных экстренных служб.

ЧП произошло в пятницу, 2 января. По пути к храму 40-летний мужчина неожиданно потерял сознание. На место происшествия прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть российского гражданина.

По предварительной версии, турист скончался в результате теплового удара.

Ранее стало известно, что в Таиланде утонул 69-летний пенсионер из России. Пожилого мужчину, вероятно, накрыла большая волна.