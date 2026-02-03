Российский самолет на Кубе встревожил США

В американской администрации встревожились из-за посадки российского самолета Ил-76 на военном аэродроме на Кубе. Об этом сообщил телеканал Fox News .

Севший на кубинской территории самолет обычно используется для транспортировки военной техники. Какой именно груз перевозил борт, неизвестно.

«Ил-76 совершил посадку на аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос, кубинском военном объекте, расположенном примерно в 30 милях к югу от Гаваны», — отметил канал.

Тот же борт совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года, во время резкого роста напряженности в отношениях США и Венесуэлы.

Активность авиации России в регионе вызвала тревогу у американских аналитиков, добавил Fox News.

Ранее кубинское руководство в ответ на агрессивную политику Белого дома объявило режим международного ЧП. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес рассказал, что США представляют чрезвычайную угрозу не только для республики, но и для всего мира.