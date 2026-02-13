Канаде придется расплачиваться за свою русофобскую политику — и практически, и политически. Такое предупреждение в беседе с РИА «Новости» сделал посол России в Канаде Олег Степанов.

«У России на этот и другие случаи имеется самый широкий арсенал мер воздействия как на Канаду, так и на ее союзников», — сказал дипломат.

Конкретный набор ответных действий, по словам Степанова, станет сюрпризом для Оттавы.

Ранее Степанов также заявил, что Канада инициативно пошла на разрушение двусторонних отношений.

«Перспективы стабилизации не просматриваются даже на долгосрочном горизонте», — констатировал посол.

По его словам, никаких классических двусторонних отношений между Москвой и Оттавой сегодня не существует — речь идет лишь об эпизодических контактах по линии посольств по узкому набору тем, включая безопасность дипломатического присутствия.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил, что антироссийская политика может привести страну к острому экономическому кризису.