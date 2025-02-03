Российский метеозонд упал в Польше — СМИ
RMF FM: в Польше упал метеозонд с надписями на кириллице
Российский метеорологический зонд обнаружили в районе польского Ольштына. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
«Российский метеорологический шар упал на польской стороне границы. Объект охраняют полицейские», — отметили в сообщении.
«Устройство с маркировкой, написанной кириллицей», нашли в Тренкуске недалеко от Ольштына в Варминьско-Мазурском воеводстве. Пожарные проверили объект на предмет химической опасности и не выявили угрозы.
В августе 2024 года два метеозонда рухнули на территории Польши за сутки. Спустя несколько дней объект, похожий на метеорологический зонд, нашли в лесу в Рутки-Коссаки. Во время проверки на наличие радиоактивного излучения на устройствах обнаружили надписи на кириллице. В Минобороны Польши уточнили, что метеозонды не могли использовать в военных целях.