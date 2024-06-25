Российский летчик предотвратил столкновение с беспилотником MQ-9

ЦПВС: в Сирии беспилотник коалиции опасно сблизился с Су-34 ВКС России

Фото: РИА «Новости»

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper международной антитеррористической коалиции опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов на брифинге.

Опасное сближение произошло в провинции Хомс над населенным пунктом Эс-Сухне. Российский летчик профессионально увел самолет от столкновения.

В течение последних суток коалиция девять раз нарушила протоколы деконфликтации. Истребители F-15, F-16 и Rafale допустили шесть нарушений.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили четыре базы боевиков в горах Сирии.

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