Российские войска поразили четыре базы боевиков в горах Сирии

ВКС РФ уничтожили четыре места базирования боевиков в Сирии

Фото: РИА «Новости»

В Сирии поразили четыре места базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и пытались скрыться в горных районах. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс, Эль-Бишри и в провинции Дейр эз-Зор», — сказал он.

По словам Попова, за минувшие сутки авиация «международной антитеррористической коалиции» в районе Эт-Танф 14 раз нарушила воздушное пространство Сирии, запустив истребители F-15, Typhoon и штурмовики А-10 Thunderbolt.

Ранее российская военная полиция заблокировала в Сирии колонну с шестью БМП Bradley «международной антитеррористической коалиции».

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