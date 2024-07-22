Российский генпрокурор впервые прилетел в Северную Корею

Генпрокурор Краснов прибыл в Пхеньян для переговоров с официальными лицами

Пресс-служба Генпрокуратуры
Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры

Генпрокурор Игорь Краснов впервые в истории сотрудничества надзорных ведомств России и Северной Кореи совершил визит в Пхеньян. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

У трапа авиалайнера Краснова встретили представители руководства Центральной прокуратуры КНДР.

По информации пресс-службы, ведомства обеих стран более 10 лет ведут конструктивный диалог. Соглашение о сотрудничестве государства подписали в 2010 году.

Незадолго до визита Краснова в Пхеньяне прошел курс лекций представителей надзорного ведомства и Военного университета Минобороны России об основных направлениях и специфике деятельности российской прокуратуры.

Ранее лидер Северной Кореи принял военную делегацию во главе с замминистра обороны Алексеем Криворучко. Подробности встречи не публиковались.

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