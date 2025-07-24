Российский газ временно перестали подавать в Армению

«Газпром Армения»: подача российского газа в Армению приостановлена

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com

Поставки российского газа в Армению временно прекратили. Об этом сообщили в  пресс-службе компании «Газпром Армения».

«Подача природного газа в Армению будет временно приостановлена», — рассказали в компании.

Временная приостановка подачи российского газа обусловлена аварийно-восстановительными работами, проводимыми на территории Грузии на участке «Казах-Сагурамо» транзитного магистрального газопровода «Северный Кавказ — Закавказье». Ограничения будут действовать до 18:00 вечера по московскому времени 26 июля.

В это время жителей Армении будут обеспечивать газом благодаря поставкам из Ирана.

Ранее на Балтийском море обнаружили крупнейшее в истории Польши месторождение нефти и газа.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте