Российский газ временно перестали подавать в Армению

Поставки российского газа в Армению временно прекратили. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром Армения».

«Подача природного газа в Армению будет временно приостановлена», — рассказали в компании.

Временная приостановка подачи российского газа обусловлена аварийно-восстановительными работами, проводимыми на территории Грузии на участке «Казах-Сагурамо» транзитного магистрального газопровода «Северный Кавказ — Закавказье». Ограничения будут действовать до 18:00 вечера по московскому времени 26 июля.

В это время жителей Армении будут обеспечивать газом благодаря поставкам из Ирана.

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