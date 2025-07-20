Российский этнограф Святослав Каверин пропал после задержания в Афганистане

В Афганистане задержали российского этнографа Святослава Каверина. Об этом ученый сообщил в личном Telegram-канале .

Сотрудник Центра палеонтологических исследований и Института востоковедения РАН написал, что его арестовали талибы в городе Кундуз за попытку контрабанды украшений. Из-за чего его направили в отделение разведки в Кабуле.

«Надеюсь, там дело ограничится допросом и оформлением документов на украшения. Смартфон получаю изредка», — указал он в публикации.

Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», к утру 20 июля россиянин должен был оттуда вернуться, однако пока связи с ученым нет. Соратники Каверина уверены, что он ни в чем не виноват, а за «улики» приняли обыкновенные сувениры, которые путешественник хотел подарить друзьям и подписчикам.

Ранее российские власти выразили готовность помочь талибам в борьбе с терроризмом.