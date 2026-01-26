Российский буксир спас филиппинского моряка в Южно-Китайском море

В южной части Южно-Китайского моря экипаж спасательного буксира «Алатау» Тихоокеанского флота, который шел плановым переходом во Владивосток, заметил на поверхности воды человека и поднял его на борт. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России .

Команда буксира спасла гражданина Филиппин, который, по его словам, был членом экипажа танкера «С. Грейс» и выпал за борт во время работ на палубе. В открытой воде он провел около двух суток.

Экипаж «Алатау» оказал моряку необходимую медицинскую помощь, его состояние оценили как удовлетворительное. Россияне планировали доставить его во Владивосток, после чего ему помогут вернуться в родную страну.

Ранее у берегов Филиппин затонул межостровной паром, на борту находились минимум 350 человек.