Российский бизнесмен назвал поведение делегации США в Китае хамским

Предприниматель Бут: делегация США вела себя по-хамски в КНР
Американская делегация повела себя по-хамски перед посадкой на самолет в Китае. Такое заявление сделал российский предприниматель Виктор Бут в комментарии kp.ru.
Речь идет о демонстративно выброшенных подарках от принимающей стороны. По словам бизнесмена, это не демарш, а настоящее хамство.
Предприниматель также подчеркнул, что визит президента США Дональда Трампа в КНР проходил в довольно сложной обстановке и все шло не под его сценарию.
«Китайцы, как всегда, выстроили очень хорошую сценографию, и все пошло по их плану. Формально Трамп возвращается даже с какими-то подписанными соглашениями», — отметил Бут.
Про этом Трампу не удалось попытаться отвернуть КНР от поддержки России и Ирана. Своим демонстративным поступком с подарками американцы решили напоследок сделать хоть что-то.
Вслед за Трампом Китай посетит российский лидер Владимир Путин. Визит состоится 19–20 мая.