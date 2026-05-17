Американская делегация повела себя по-хамски перед посадкой на самолет в Китае. Такое заявление сделал российский предприниматель Виктор Бут в комментарии kp.ru .

Речь идет о демонстративно выброшенных подарках от принимающей стороны. По словам бизнесмена, это не демарш, а настоящее хамство.

Предприниматель также подчеркнул, что визит президента США Дональда Трампа в КНР проходил в довольно сложной обстановке и все шло не под его сценарию.

«Китайцы, как всегда, выстроили очень хорошую сценографию, и все пошло по их плану. Формально Трамп возвращается даже с какими-то подписанными соглашениями», — отметил Бут.

Про этом Трампу не удалось попытаться отвернуть КНР от поддержки России и Ирана. Своим демонстративным поступком с подарками американцы решили напоследок сделать хоть что-то.

Вслед за Трампом Китай посетит российский лидер Владимир Путин. Визит состоится 19–20 мая.