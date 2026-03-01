До восьми тысяч россиян застряли на Ближнем Востоке

До 8 тысяч россиян не могут вернуться из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Порядка шести-восьми тысяч россиян находятся в третьих странах из-за закрытия неба на Ближнем Востоке в результате нового витка конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

«В текущий момент не могут добраться в Россию порядка шести-восьми тысяч туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива», — отметили в АТОР.

В пресс-службе ассоциации добавили, что закрытие воздушного пространства рядом государств Персидского залива, включая Катар и ОАЭ, затронуло как прямые рейсы, так и транзитных туристов.

Многие россияне использовали страны Ближнего Востока как хабы для перелетов на острова Индийского океана и в Азию, но теперь не могут вылететь на родину.

«Основной поток — пассажиры с билетами Qatar Airways, Air Arabia, Emirates, Gulf Air, Oman Air, Flydubai. В воскресенье, 1 марта, в регионе отменили более 700 рейсов», — заключили в АТОР.

Ранее РСТ опубликовал памятку для российских туристов после атаки на Иран.