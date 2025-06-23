Российских туристов в Катаре попросили держаться подальше от супермаркетов и парков

Посольство РФ в Катаре предупредило россиян об опасности из-за ударов Ирана

Российское посольство в Катаре предупредило соотечественников об опасности из-за ударов Ирана. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии в своем Telegram-канале .

В связи с обострением обстановки в Катаре и напряженностью на Ближнем Востоке посольство призвало россиян сохранять бдительность. Гражданам рекомендовали следить за новостями через официальные каналы властей и диппредставительства.

«Настоятельно рекомендуем полностью воздержаться от длительного пребывания в местах массового скопления людей (супермаркетов, общественных парков и так далее)», — отметили в посольстве.

Также россиянам посоветовали избегать поездок в другие регионы страны.

По данным РИА «Новости», в Катаре сейчас находятся не более 100 организованных туристов из России. Как агентству сообщили в «Ассоциации Туроператоров», это направление не пользуется массовым спросом.

На фоне атаки Ирана по базам США еще три страны закрыли небо для полетов. Среди них Кувейт, Ирак и Бахрейн.