Российских туристов предупредили о последствиях закрытия неба над Израилем и Ираном

РСТ предупредил о задержках рейсов из-за закрытия неба над Израилем и Ираном

В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля возможны незначительные задержки рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Глава РСТ Артур Абдюханов отметил, что авиакомпании в оперативном порядке корректируют маршруты полетов, время в пути может увеличиться на несколько часов.

«Изменения в первую очередь затрагивают рейсы в страны Ближнего Востока и из них.

РСТ рекомендует пассажирам отслеживать информацию от авиакомпаний, поддерживать постоянную связь с туроператором и проверять данные на онлайн-табло аэропортов», — сказал он.

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России добавили, что отечественные авиакомпании заранее подготовили альтернативные маршруты облета Израиля и Ирана.

«Если потребуется, некоторые рейсы могут объединять и ставить на них более вместительные самолеты. Перевозчики будут отдельно информировать пассажиров о корректировках», — подчеркнули в организации.

Туристов предупредили, что рейсы в страны Персидского залива выполнят в обход закрытых зон, а время в пути увеличится.

Ранее в субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.