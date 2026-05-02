Фото: Патриотическая акция «Вахта Памяти» у Мемориала Славы в Королеве / Медиасток.рф

В ряде городов и общин Германии российских дипломатов пригласили на мероприятия, посвященные дню Победы. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Он отметил, что российская сторона вместе с дружественными германскими НПО и соотечественниками организовала множество памятных мероприятий в честь 9 Мая.

По словам дипломата, сотрудники посольств каждый год становятся желанными гостями на различных акциях в честь праздника. Особенно это касается городов и общин на востоке Германии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил намерение прилететь в Россию, чтобы посетить торжественные мероприятия в честь Дня Победы.

Пресс-секретарь МИД Чехии Адам Черге подтвердил, что республика одобрила пролет самолета словацкого премьер-министра через свою территорию по пути в Москву.