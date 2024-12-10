В ГД заявили об обязанности новых властей Сирии изучить соглашения по российским базам

Новым сирийским властям в будущем придется рассмотреть предыдущие соглашения с Россией, касающиеся военных баз на территории страны. Об этом сообщил глава Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, видеозапись его интервью опубликовал Telegram-канал Shot .

Он напомнил, что Сирия и Россия заключали договор о размещении баз сроком на 49 лет. По его словам, сейчас военные объекты продолжают выполнять свои задачи.

«Сейчас обсуждать судьбу наших баз, естественно, преждевременно», — подчеркнул депутат.

Картаполов подтвердил, что российская сторона ведет переговоры с новым сирийским руководством. Это позволит в будущем решать серьезные задачи, добавил он.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что решение по российским базам будет приниматься сирийцами, а не американской стороной. США не располагают данными о позиции и планах новых властей Сирии по поводу присутствия в стране военных из России, отметил он.