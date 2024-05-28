Российские военные освободили захваченных в плен военнослужащих Чада

Российские подразделения в Центральной Африке в результате проведенной операции освободили захваченных ранее в плен военнослужащих из Чада. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Пленные провели девять месяцев в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам», — сообщили в ведомстве.

Российские военные провели успешную операцию и освободили африканских военнослужащих. Их доставили в пункт временного базирования, где военные медики оказали им первую помощь. Затем освобожденных военных в сопровождении российских подразделений переправили на родину.

Ранее стало известно, что Россия изучает возможности строительства портов для экспорта своей продукции в Центральной Африке.