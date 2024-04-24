Россия задумалась над строительством портов в странах Африки | 360°

Мир 24 апреля 2024, 02:57 Россия задумалась над строительством портов в странах Африки Минпромторг: Россия построит порты для экспорта в Сенегале и Алжире Freepik

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Россия изучит возможности строительства портов для экспорта своей продукции в Алжире, Египте, Сенегале и Танзании. Об этом сообщил ТАСС директор департамента международной кооперации министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Во время выступления на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» чиновник отметил, что по Африке есть несколько проектов, которые необходимо реализовать уже в ближайшее время.

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«Один из них — это создание порта в одной из стран Африки для входа российской продукции, для организации грузопотока», — пояснил Чекушов.

Такой порт может появится в Танзании, ведь Россию интересует транзитный вход в Африку с восточной стороны. Также интересен и Сенегал, где зафиксировали наиболее большой объем грузопотока из России.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ранее заявил, что Северная Африка является перспективным рынком для продукции агропрома РФ.