Российские военные базы в Сирии привели в состояние  боевой готовности

Российские военные базы на территории Сирии сейчас находятся в режиме повышенной боевой готовности. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В ведомстве подтвердили, что, несмотря на обстановку в стране, серьезной угрозы безопасности баз нет.

МИД обратился к сторонам конфликта и призвал их урегулировать ситуацию без применения насилия. По его данным, сирийский президент Башар Асад принял решение уйти с поста и передать власть мирным путем. Российская сторона в этих переговорах не участвовала.

Ведомство подчеркнуло, что дипломаты принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность находящихся в Сирии соотечественников.