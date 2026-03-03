Российские туристы застряли в Баку по пути в Дубай

Летевшие в Арабские Эмираты туристы застряли в Азербайджане из-за атаки Ирана на Абу-Даби и Дубай. Россияне рассказали 360.ru о ситуации, в которой оказались.

В Баку застряли более 300 российских туристов, летевших в Дубай 28 февраля. Из-за атаки на ОАЭ их самолет перенаправили в Азербайджан, и уже несколько суток туристы не могут вылететь ни в Эмираты, ни в Россию.

«В аэропорту сейчас около 50 человек с детьми, надеются на рейс в 2:30 ночи. Остальные — в отеле, но в 12:00 3 марта нас должны выселить. Говорят, что долетим, никто не верит, что там реально опасно. У всех разная информация. Местные относятся к нам очень хорошо, спасибо им огромное!» — рассказал Владимир.

По словам собеседника 360.ru, многие уже хотели бы вернуться в Россию, но пока ситуация с возвращением на родину неясная. Туроператор пообещал аннулировать путевки без штрафов.

В Москве приземлился первый за три дня борт из Абу-Даби. Туристы рассказали, как провели это время под вой сирен.