Хуситы накрыли шпионскую сеть ЦРУ, «Моссада» и Саудовской Аравии

Крупную шпионскую сеть, которой управляли ЦРУ, «Моссад» и разведка Саудовской Арвии, удалось раскрыть хуситам. Об этом заявила пресс-служба йеменского движения «Ансар Алла».

У шпионов нашли современные устройства для передачи местоположения сооружений гражданской и военной инфраструктуры на территории Йемена, включая установки для запуска баллистических ракет и беспилотников.

Формирования также, по данным йеменской группировки, следили за перемещением членов правительства и руководства силовых структур.

В середине октября стало известно о гибели начальника Генштаба йеменского движения «Ансар Алла» при израильском авиаударе.