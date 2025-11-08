Хуситы накрыли шпионскую сеть ЦРУ, «Моссада» и Саудовской Аравии

Крупную шпионскую сеть, которой управляли ЦРУ, «Моссад» и разведка Саудовской Арвии, удалось раскрыть хуситам. Об этом заявила пресс-служба йеменского движения «Ансар Алла».
У шпионов нашли современные устройства для передачи местоположения сооружений гражданской и военной инфраструктуры на территории Йемена, включая установки для запуска баллистических ракет и беспилотников.
Формирования также, по данным йеменской группировки, следили за перемещением членов правительства и руководства силовых структур.