Российские туристы взяли в осаду аэропорт Шарм-эш-Шейха

Около 200 российских туристов столкнулись с длительной задержкой вылета из аэропорта в Шарм-эш-Шейхе и устроили акцию протеста. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Для привлечения внимания к проблеме пассажиры заблокировали соседние выходы на посадку, чтобы воспрепятствовать вылету остальных рейсов. В результате бунт сработал, людям предоставили еду и воду, а через два часа они отправились домой.

Общая задержка вылета составила 14 часов. При этом пассажирам отказались проставить отметку на посадочных талонах об этом факте, получить компенсации они не смогут.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили 360.ru, что причина задержки вылета уточняется. В РСТ напомнили, что в случае задержки на более чем восемь часов авиаперевозчик должен предоставить гостиницу для размещения.

«Туроператор осведомлен о ситуации и предпринимает необходимые меры для поддержки туристов», — добавили в союзе.

Ранее российские туристы остались без багажа после возвращения из ОАЭ.