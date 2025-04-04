Российские туристы в Паттайе устроили секс на пляже под аплодисменты толпы

В Паттайе пара из России занялась сексом прямо в море у пляжа под аплодисменты толпы. Об этом сообщил Telegram-канал «Поток» .

Ночью тайский пляж превратился в съемочную площадку фильма для взрослых. Российские туристы занялись любовью на глазах у десятков зевак.

«Вокруг собрались более 50 человек, часть из которых возмущалась, но многие зрелище оценили, и даже были слышны подбадривающие хлопки», — рассказали авторы поста.

Очевидцы отметили, что любовники вели себя уверенно, словно выступая на публике. Пара настолько разогрелась, что решила устроить второй заход — их пытались остановить. Теперь местные власти пытаются разобраться, как эротическая сцена могла случиться в самом центре курортной зоны.

В секс-скандал ранее попал знаменитый футболист Неймар. Он устроил вечеринку с 20 проститутками, одна из них забеременела.