Российские туристы остались без бензина в Азии из-за операции в Иране

На фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке российские путешественники часто сталкиваются с отсутствием бензина в странах Азии, так как местные скупают топливо про запас. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

После начала военной операции США и Израиля против Ирана мировые цены на нефть резко повысились. В Таиланде Министерство энергетики объяснило, что запасов топлива хватит на два месяца. В связи с возможным дефицитом в стране временно запретили экспорт бензина. Несмотря на это, все граждане бросились его скупать.

Во Вьетнаме волну беспокойства спровоцировали сообщения импортеров, которые предупредили о приостановке поставок сжиженного газа. На фоне этой ситуации отраслевые эксперты призвали наращивать внутренние резервы и при необходимости ограничить экспорт, гибко регулируя цены.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США опровергло публикации о закрытии Ормузского пролива для гражданских судов. Несмотря на заявление КСИР, иранская сторона не минировала канал.