«Это роскошь». Новогодние посылки из России не пустили в ЕС

Таможенники не пропускают новогодние посылки из России в Европу, ссылаясь на то, что российские товары считаются предметами роскоши. Проблемы массово возникают на границе с Германией и Австрией, сообщил Telegram-канал Shot .

«Массовые проблемы возникают на границе с Германией и Австрией. Местные таможенники отказываются пропускать посылки из РФ. <…> Страшнейшей угрозой для Европы и „российской роскошью“ оказались обычные новогодние посылки с новогодними украшениями, игрушками и другими подарками», — отметили журналисты.

Москвичка отправила близким елочную игрушку в виде машинки. Посылка несколько недель задержалась в Австрии, а затем вернулась в Россию с наклейкой о запрете ввоза.

Еще одно нововведение — постоянные запросы документов на все товары в посылке. Теперь даже обычные шоколадки или конфеты нельзя отправить без чека. Это необходимо для подтверждения, что их разрешено вывозить в Россию.

Европейцы хорошо зарабатывают на запретных подарках из РФ. С каждого отправления берут пошлину — от 18 евро и больше. Если посылка не проходит таможню, деньги не возвращают.

Ранее многокилометровая пробка скопилась на границе Польши с Россией. Причина — тщательный досмотр со стороны польских таможенников, которые опасаются ввоза в Россию запрещенных предметов из ЕС. При этом на российской стороне никаких задержек не было.