Многокилометровая пробка скопилась на границе Польши с Россией

Пробка длиной в несколько километров образовалась на погранпереходе Гжехотки на польско-российской границе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

В публикации объяснили происходящее желанием поляков и немцев провести рождественские каникулы в Калининградской области. Польские таможенники тщательно досматривают каждую машину, чтобы не пропустить в Россию ничего лишнего. С обратной стороны движение свободно.

Ранее главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака и его жену Анну задержали в аэропорту Мюнхена за попытку вывезти из ЕС товары дороже 300 евро. В итоге супруги опоздали на рейс и лишились покупок. По словам Анны Семак, больше они с мужем в Германию никогда не поедут.