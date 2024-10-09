Российские спецслужбы предупредили Вучича о грозящей ему опасности

«Нашему президенту действительно существуют угрозы. Но сербские службы безопасности достаточно профессиональны и сильны. Мы сбережем Вучича, мы справимся с задачей его сохранить», — сказал он.

Вулин отметил, что эти данные также подтвердили российские спецслужбы. По его словам, для влиятельных западных кругов Вучич является препятствием.

«Сербия проводит самостоятельную политику, им не нравится это. Они бы хотели, чтобы республика стала просто территорией в составе Евросоюза», — добавил заместитель председателя правительства страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию присоединиться к антироссийскому фронту, отмечал RT.