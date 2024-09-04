Российские соцвыплаты врачам и учителям приостановили в Абхазии

Глава МИД Абхазии Шамба сообщил о приостановке соцвыплат России в республике

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Российские социальные выплаты учителям и врачам приостановили в Абхазии. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Сергей Шамба, его слова привела пресс-служба абхазского МИД.

Выплаты приостановили из-за невыполнения части обязательства со стороны Абхазии. Как пояснил Шамба, республику предупреждали об определенных «санкциях».

«Они уже начали осуществляться с 1 сентября. Будет остановлено социальное финансирование, которое касается врачей, учителей, силовых структур и прочих», — указал дипломат.

Он подчеркнул, что ответственность за ситуацию лежит на властях республики. Шамба призвал снова налаживать отношения с Россией.

Замглавы МИД Абхазии Одиссей Бигвава заявлял, что именно РФ оберегла республику в 2008 году. По его словам, Россия признала независимость и суверенитет Абхазии и Южной Осетии, чем защитила народы этих земель.

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