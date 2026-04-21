Российские школьники взяли 12 медалей на международном турнире по информатике

Российские школьники получили 12 медалей на XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Российская сборная участвовала в XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике. Он прошел с 15 по 17 апреля в болгарском городе Шумене. Школьники из России взяли восемь золотых и четырех серебряных медали.

«Поздравляю наших школьников с отличным результатом – 12 медалями! Ребята показали высокий уровень знаний и навыков по информатике, одной из сфер-двигателей технологического лидерства России», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что школьники достойно представили страну и подтвердили уровень отечественной школы программирования. Он добавил, что правительство создает условия для обучения и поддержки одаренных детей.

Российские школьники участвовали в турнире в онлайн-формате. Они решали задачи на языках программирования C/C++. Всего в турнире участвовали 285 человек из 16 стран. При этом 38-я Международная олимпиада по информатике пройдет с 9 по 16 августа в Узбекистане.

