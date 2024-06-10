Российские регионы примут трудовых мигрантов из Афганистана
Умари: Татарстан и Чечня предложили работу трудовым мигрантам из Афганистана
Несколько регионов России примут трудовых мигрантов из Афганистана. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан»* временном правительстве Афганистана Абдул Умари.
«Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе РФ] предложили нам реализовать возможности трудоустройства мигрантов из Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе», — привело его слова Национальное радио и телевидение Афганистана.
Умари отметил, что эту тему обговорили на встрече с министром труда РФ Антоном Котяковым во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее российский лидер Владимир Путин провел диалог по телефону с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Коллеги подняли ряд вопросов, в том числе о миграционной сфере.
В марте стало известно, что в Амурской области запретят трудовым мигрантам работать в сфере перевозок. Правило начнут соблюдать в 2025 году. Также власти могут ограничить возможности иностранцев в работе в области потребительского рынка.
* Запрещенная в России террористическая организация.