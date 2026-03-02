Российские компании начали готовиться к возобновлению полетов на Ближний Восток

Российские авиаперевозчики начали готовиться к возобновлению рейсов в государства Ближнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

В ситуационном центре ведомства провели совещание, главной темой которого стало возобновление авиасообщения с ближневосточными странами. Во встрече приняли участие представители МИД, МЧС, Минэкономразвития, Росавиации, Российского союза туристической индустрии, отечественных и зарубежных авиакомпаний.

В связи с эскалацией конфликта воздушное пространство закрыли 10 стран региона: Иран, Израиль, Ирак, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия.

«Сейчас обсуждаются слоты для выполнения рейсов с некоторыми ближневосточными аэропортами. В приоритете — безопасность», — заключили в Минтрансе.

Вечером 2 марта аэропорт Шереметьево готовится принять первые рейсы из Абу-Даби перевозчика Etihad Airways и из Маската авиакомпании Oman Air. Один из туристов подтвердил, что в воздушной гавани в ОАЭ уже объявили посадку.