Российские карты «Мир» захотели начать принимать на Маврикии | 360°

12 мая 2024, 03:34
Российские карты «Мир» захотели начать принимать на Маврикии
Посол Климовский: Маврикий решил внедрить карты российской системы «Мир»
Власти Республики Маврикий планируют внедрить российскую платежную систему «Мир». Об этом ТАСС заявил посол России в стране Константин Климовский.
«Власти Маврикия действительно имеют такие планы», — подтвердил он.
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При этом Климовский добавил, что точные сроки внедрения платежной системы пока неизвестны.
До этого президент России Владимир Путин затронул тему использования карты «Мир» в Лаосе, когда встречался с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом в Москве. По словам российского лидера, это будет способствовать росту турпотока из РФ.
В апреля стало известно, что в Иране планировали запустить пилотный проект по приему карт «Мир», чтобы укрепить экономические связи между двумя странами. По оценкам экспертов, запуск системы займет от трех до шести месяцев.
При этом в Киргизии межбанковский процессинговый центр самостоятельно принял решение п рекратить обслуживание банковских карт «Мир» из-за риска подпасть под американские санкции.
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