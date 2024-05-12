Российские карты «Мир» захотели начать принимать на Маврикии | 360°

Мир 12 мая 2024, 03:34 Российские карты «Мир» захотели начать принимать на Маврикии Посол Климовский: Маврикий решил внедрить карты российской системы «Мир» РИА «Новости»

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Власти Республики Маврикий планируют внедрить российскую платежную систему «Мир». Об этом ТАСС заявил посол России в стране Константин Климовский.

«Власти Маврикия действительно имеют такие планы», — подтвердил он.

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При этом Климовский добавил, что точные сроки внедрения платежной системы пока неизвестны.

До этого президент России Владимир Путин затронул тему использования карты «Мир» в Лаосе, когда встречался с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом в Москве. По словам российского лидера, это будет способствовать росту турпотока из РФ.

В апреля стало известно, что в Иране планировали запустить пилотный проект по приему карт «Мир», чтобы укрепить экономические связи между двумя странами. По оценкам экспертов, запуск системы займет от трех до шести месяцев.

При этом в Киргизии межбанковский процессинговый центр самостоятельно принял решение п рекратить обслуживание банковских карт «Мир» из-за риска подпасть под американские санкции.