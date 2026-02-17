Российские яйца вернулись на европейский рынок впервые с 2023 года
В декабре прошлого года куриные яйца из России поставили в Евросоюз впервые с лета 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировали в РИА «Новости».
Последний раз экспорт из России в страны ЕС зафиксировали в июле 2023 года на 96 тысяч евро. Поставки возобновились лишь спустя два с половиной года, а их стоимость составила 65 тысяч евро.
Страной-покупателем в декабре стала Чехия. Другие государства Евросоюза яйца из России не покупали, следует из анализа агентства.
В 2024 году Европейский союз вопреки санкциям закупил в России морепродукты на 709 миллионов евро. Наиболее зависимой от российской рыбы оказалась Португалия.