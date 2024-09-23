Российские Ил-38 в Японии встретили ИК-ловушками

Японские истребители применили средства инфракрасного противодействия при контакте с противолодочными самолетами Ил-38 ВМФ России. Об этом заявил министр обороны страны Минору Кихара, его процитировало Kyodo News.
По данным японского оборонного ведомства, российские самолеты трижды пролетели над Японским морем, нарушив воздушное пространство страны. Это произошло в период с 13:00 до 16:00 по местному времени. Поднятые по тревоге истребители F-35 произвели выстрелы средствами инфракрасного противодействия несколько раз.
Правительство Японии призвало Россию не допускать повторения подобного. Премьер-министр страны Фумио Кисида поручил реагировать спокойно на такие случаи в сотрудничестве с США и другими государствами.