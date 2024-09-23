Российские Ил-38 в Японии встретили ИК-ловушками

Японские истребители применили средства инфракрасного противодействия при контакте с противолодочными самолетами Ил-38 ВМФ России. Об этом заявил министр обороны страны Минору Кихара, его процитировало Kyodo News .

По данным японского оборонного ведомства, российские самолеты трижды пролетели над Японским морем, нарушив воздушное пространство страны. Это произошло в период с 13:00 до 16:00 по местному времени. Поднятые по тревоге истребители F-35 произвели выстрелы средствами инфракрасного противодействия несколько раз.

Правительство Японии призвало Россию не допускать повторения подобного. Премьер-министр страны Фумио Кисида поручил реагировать спокойно на такие случаи в сотрудничестве с США и другими государствами.

Ранее истребители ВВС Германии якобы перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты. По данным пресс-службы ВВС ФРГ, немецкие Eurofighter сопроводили над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30.