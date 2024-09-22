Истребители ВВС ФРГ подняли из-за российских самолетов над Балтикой

Истребители ВВС Германии подняли в небо якобы из-за российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом немецкое ведомство сообщило в соцсети Х.
«Взлет по тревоге над Балтийским морем: и сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге в Латвии, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолетов», — сообщили в военном ведомстве.
В ВВС заявили, что российские самолеты якобы летели «без полетного плана и с выключенными транспондерами». Немецкие Eurofighter сопроводили над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30.
Ранее истребители ФРГ вылетели с авиабазы Лааге в Германии и из латвийского города Лиелварде, чтобы сопроводить российские самолеты Ту-142 и Су-30 в небе над Балтикой.
Мощи святой Ефросинии Полоцкой доставят в Коломну 25 сентября
Вертолет ВС России поразил украинских боевиков в Курской области
Жительница ЮАР замерзла до смерти после аномального снегопада в стране
Восемь контейнерных площадок отремонтировали в Реутове с начала года
В Москве алабая задушили на глазах у детей, молящих пощадить пса
Ирина Болгар заявила, что потеряла связь с Николаем Дуровым
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте