Истребители ВВС ФРГ подняли из-за российских самолетов над Балтикой

Истребители ВВС Германии подняли в небо якобы из-за российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом немецкое ведомство сообщило в соцсети Х .

«Взлет по тревоге над Балтийским морем: и сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге в Латвии, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолетов», — сообщили в военном ведомстве.

В ВВС заявили, что российские самолеты якобы летели «без полетного плана и с выключенными транспондерами». Немецкие Eurofighter сопроводили над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30.

Ранее истребители ФРГ вылетели с авиабазы Лааге в Германии и из латвийского города Лиелварде, чтобы сопроводить российские самолеты Ту-142 и Су-30 в небе над Балтикой.