Российские дипломаты в Париже посетят задержанную активистку из Донбасса

Посольство России во Франции добилось разрешения повторно посетить гражданку РФ Анну Новикову, задержанную в ноябре прошлого года. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Париже Алексей Мешков.

«Мы сейчас добились ее повторного посещения и также пытаемся добиться от французской стороны изменения решения по ее содержанию», — отметил дипломат.

Мешков сообщил, что от Новиковой не поступало жалоб на содержание в тюрьме. Однако дипломат подчеркнул, что «в тюрьме не могут быть нормальные условия».

Активистку Анну Новикову задержали во Франции 17 ноября 2025 года вместе с тремя другими членами ассоциации по помощи жителям Донбасса «SOS Donbass». Ее обвинили в сговоре с иностранным государством, в сборе информации и заговоре.

В феврале в Турции задержали активистку Татьяну Десятову и итальянского военкора с российским гражданством Андреа Лучиди. Они прибыли в страну для сбора информации о тюрьмах.