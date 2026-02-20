Активистку Десятову и военкора Лучиди задержали в Турции

Активистку Татьяну Десятову и и итальянского военкора с российским гражданством Андреа Лучиди задержали в Турции. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Десятова и Лучиди прибыли в страну для сбора информации о тюрьмах. С активистами обращаются грубо, а причины задержания не разглашают.

«Группа коммунистов, в составе которой были Татьяна Десятова, Андреа Лучиди и еще четыре человека из разных стран Европы, приехали в Турцию 18 февраля. Главной целью был сбор информации о тюрьмах строгого режима», — написали авторы поста.

Утром 19 февраля они встретили с представителями Народной юридической конторы, а затем попались местным властям прямо на улице. Генконсульство в Стамбуле получило информацию о задержании.

Ранее полиция Турции задержала известных артистов по делу о наркотиках.