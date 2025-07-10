Российские дипломаты разберутся с задержанием баскетболиста Касаткина

Посольство России в Париже занимается ситуацией с задержанием баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» .

«Посольство России в Париже занимается ситуацией с задержанием баскетболиста Касаткина», — отметила она.

Другой информации дипломат не раскрыла.

Ранее французская полиция задержала российского спортсмена в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, куда он прибыл с возлюбленной. По данным AFP, Касаткина поймали по запросу США.

В Америке спортсмена подозревают в причастности к хакерской группе, которая в 2020–2022 годах действовала с помощью программ-вымогателей. По данным американских полицейских, спортсмен мог вести переговоры о выкупе. Сам баскетболист не признал вину.

Адвокат спортсмена заявил, что его подзащитный купил подержанный ПК, который могли взломать.