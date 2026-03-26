Депутаты Госдумы начали переговоры с конгрессменами США

Делегация Государственной думы начала переговоры с представителями американского конгресса в Вашингтоне. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты Борис Чернышов .

В комментарии РБК депутат рассказал, что встреча пройдет в Институте мира США в Вашингтоне.

Чернышов отметил, что у делегации высокие ожидания от переговоров, но иллюзий никто не строит.

«Наша ключевая задача — выстроить понятную механику дальнейшего взаимодействия, задать нормальный ритм контактов с безусловным соблюдением интересов России и ее граждан», — поделился вице-спикер.

По его словам, парламентарии начинают диалог фактически с нуля — на межпарламентском уровне контакты не строились с 2014 года.

В состав российской делегации вошли сам Чернышов и два первых зампреда комитета по международным делам — Вячеслав Никонов и Светлана Журова. Они прибыли в США вечером 25 марта.

Сегодня парламентарии встретятся с членами конгресса, а завтра, 27 марта, — с делегацией американского правительства.

В январе Госдеп США пригласил четырех депутатов Госдумы России для мирных переговоров.