Российские атомные подлодки заметили у берегов Гренландии

Подлодки проекта «Ясень-М» зафиксировали у Гренландии и в Арктике

Американская разведка зафиксировала проход российских атомных подлодок в зоне ответственности США. Об этом сообщило издание Defence Security Asia .

Многоцелевые субмарины проекта 885М «Ясень-М» заметили у берегов Арктики и Гренландии, а также в Баренцевом море.

Подлодки способны нести десятки гиперзвуковых и крылатых ракет «Циркон» и «Калибр», что вызывает в Пентагоне серьезное опасение. Их появление около «американской зоны ответственности» стало для США неожиданностью.

Крейсеры оснащены передовым гидроакустическим комплексом. Из открытых источников известно, что на Северном флоте есть несколько таких АПЛ, например «Казань».

Субмарины проекта 885 «Ясень» обладают низким уровнем шума, глубокой зоной погружения, торпедными установками и вертикальными пусковыми установками для крылатых ракет.

Ранее военные НАТО искали российскую подлодку в Норвежском море из-за угрозы фрегату США.