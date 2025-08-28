Морская охота. В НАТО испугались российской подлодки
Sun: силы НАТО искали подлодку России в Норвежском море из-за угрозы фрегату США
Самолеты и боевые корабли Великобритании, США и Норвегии искали российскую подлодку в Норвежском море. Субмарина якобы угрожала американскому авианосцу Gerald R. Ford, сообщило британское издание The Sun.
Авторы издания заявили, что страны НАТО открыли «масштабную охоту за подводной лодкой России, угрожавшей американскому авианосцу». Российскую субмарину не обнаружили.
За время операции специализированные противолодочные самолеты-разведчики P-8A Poseidon совершили 27 вылетов. Они патрулировали Норвежское море несколько суток.
В поисках «русской субмарины» также задействовали британский фрегат HMS Somerset. Представители Минобороны Норвегии и Великобритании заявили, что самолеты вылетали в рамках операции, а не учений.
Ранее российские и китайские подлодки провели первое совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.