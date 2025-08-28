Морская охота. В НАТО испугались российской подлодки

Самолеты и боевые корабли Великобритании, США и Норвегии искали российскую подлодку в Норвежском море. Субмарина якобы угрожала американскому авианосцу Gerald R. Ford, сообщило британское издание The Sun .

Авторы издания заявили, что страны НАТО открыли «масштабную охоту за подводной лодкой России, угрожавшей американскому авианосцу». Российскую субмарину не обнаружили.

За время операции специализированные противолодочные самолеты-разведчики P-8A Poseidon совершили 27 вылетов. Они патрулировали Норвежское море несколько суток.

В поисках «русской субмарины» также задействовали британский фрегат HMS Somerset. Представители Минобороны Норвегии и Великобритании заявили, что самолеты вылетали в рамках операции, а не учений.

Ранее российские и китайские подлодки провели первое совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.