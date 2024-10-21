Российская модель вошла в число 25 самых красивых женщин Земли

Жительница Иванова Лидия Смирнова вошла в топ-25 победительниц международного конкурса красоты Woman of the Universe, прошедшего в Стамбуле. Об этом в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте» сообщили представители конкурса «Миссис Россия Иваново».

Финал международного конкурса красоты прошел 19 октября в Турции.

«Поздравляем Лидию и гордимся успехами!» — сказано в публикации.

Во время подготовки к финалу конкурса участницы выступили на форуме с докладом на тему защиты домашних животных. Также они посетили достопримечательности Стамбула, показали жюри национальные костюмы и побывали на репетиции финального шоу.

Ранее Смирнова стала финалисткой конкурса «Миссис Россия — 2024» и обладательницей титула «4-я вице-миссис Россия Европа». Она является практикующим стоматологом и владелицей стоматологической клиники в Иванове. Женщина воспитывает двух сыновей.

Ранее уроженка Чувашии Валентина Алексеева победила в конкурсе «Мисс Россия — 2024». Далее она сможет принять участие на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».