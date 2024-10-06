Победительницей конкурса красоты «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева, родом из Чувашии. Это следует из трансляции, которую вели на официальном сайте состязания.

«Итак, новая „Мисс Россия — 2024“ — Валентина Алексеева», — объявила имя победительницы обладательница титула 2023 года Маргарита Голубева.

Алексеевой вручили победный приз — один миллион рублей. Теперь девушка сможет отправиться на конкурсы «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Финал состязания пройдет в ноябре в Мексике.

Национальный конкурс «Мисс Россия» проводят каждый год. Отборочные туры проходят во всех уголках страны. Участниками могут стать незамужние россиянки от 18 до 23 лет.

Ранее, в июле, на конкурсе красоты и талантов «Мисс Москва — 2024» разразился скандал. Корону по ошибке вручили другой финалистке.