Российская группа кораблей «заворожила» жителей Флориды

MH: жители Флориды проследили за российскими кораблями, шедших к Кубе

Фото: РИА «Новости»

Во Флориде заинтересовались проходом группы российских военных кораблей в непосредственной близости от полуострова по пути к Кубе. Об этом сообщило издание Miami Herald.

Жители штата для отслеживания ее передвижения использовали специализированные мониторинговые сервисы — Marinetraffick и Fleetmon. Российские корабли прошли остров Ки Ларго на расстоянии от него около 50 километров с включенными транспондерами.

«Такая близость группы к южному побережью США <…> завораживала многих людей», — написали журналисты.

Ранее издание The American Thinker назвало появление российской атомной подводной лодки «Казань» и фрегата «Адмирал Горшков» в порту Гаваны «предсказуемым сигналом» президента России Владимира Путина США на их угрозы разместить вблизи российских границ американские ракеты.

Трудности перевода. Как не потерять деньги в киргизских банках после санкций США

«Началось веселье». Жителей «Новых Ватутинок» закошмарил бегающий голым сосед

Завод по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в ЗелАО

Доллар улетел, но обещал вернуться. Что произошло с Мосбиржей и почему валюта подорожала

Фейк: бомбардировщик Ту-95МС устарел и выработал свой ресурс

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте